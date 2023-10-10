إصابات بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

الوكيل الإخباري- أصيب فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت اليوم الثلاثاء، على مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

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وقالت مصادر لـ "وفا" ، إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب تشييع جثمان الشهيد الشاب محمد حماد، تخللها إطلاق الرصاص الحي والمعدني والغاز السام بكثافة صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتلت سطح منزل المواطن الفلسطيني عيسى أبو الخيران، ونصبت القناصة عليه.

