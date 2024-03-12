انطلاق أول سفينة تحمل نحو 200 طن مساعدات لغزة من قبرص

الوكيل الاخباري - أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.

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وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص وتسحب بارجة تحتوي على نحو 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.



وكانت منظمة (وورلد سنترال كيتشن) الإغاثية، قد أعلنت اليوم انطلاق السفينة من قبرص إلى غزة.



وأضافت في بيان على حسابها على منصة إكس "نعمل على إرسال أكبر عدد من المساعدات البحرية بالتعاون مع قبرص والإمارات".

