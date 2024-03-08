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الجمعة، 08-03-2024 01:36 م

المفوضية الأوروبية: الممر البحري من قبرص لغزة يبدأ التشغيل قريبا

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الوكيل الاخباري - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اقتراب فتح ممر إنساني بحري من قبرص إلى قطاع غزة، مؤكدة أن العمل التجريبي يبدأ اليوم.

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وقالت دير لاين إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل ممير المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة غدا السبت أو الأحد المقبل.


وأكدت أن الكارثة الإنسانية ما زالت تتكشف في غزة.


وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية وصلت إلى قبرص اليوم لتفقد المرافق في ميناء لارنكا، حيث من المخطط أن تغادر مجموعة من سفن المساعدات إلى غزة.


وشددت الأمم المتحدة على أن عمليات التسليم عن طريق البحر ليست بديلا عن الشحنات البرية، والتي يمكن أن تجلب المزيد من المساعدات بسرعة أكبر إلى سكان غزة الذين يتعرضون لخطر المجاعة المتزايد.


 




 

 


 

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