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الثلاثاء، 06-02-2024 10:16 م

اول رد من حركة حماس على اتفاق وقف الحرب بغزة

حماس


الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها سلمت ردها على اتفاق الإطار "للإخوة في قطر ومصر بعد التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة".

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وقالت الحركة إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية، لضمان وقف إطلاق نار شامل وإنهاء العدوان ورفع الحصار وتبادل الأسرى.

 

وثمنت دور "الأشقاء في قطر ومصر" وكافة الدول التي تسعى إلى وقف "العدوان الغاشم على شعبنا".

 

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