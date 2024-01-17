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الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

الأربعاء، 17-01-2024 11:44 ص

المقاومة تستنكر توجه ألمانيا بتزويد الاحتلال 10 آلاف قذيفة للدبابات

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الوكيل الاخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو عشرة آلاف قذيفة دبابة إلى الجيش الإسرائيلي.

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وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء إن تلك الخطوة "تحوّل ألمانيا إلى شريك مباشر في الحرب على شعبنا في غزة"، واعتبرت أن ألمانيا "تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الصهيونية النازية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".


وأضافت "يبدو أنّ ألمانيا تعيد إنتاج تاريخها المليء بالخطايا بحق البشرية، ولم يردعها كل دروس الماضي القريب"، وأكدت أن الشعب الفلسطيني "لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات".


والثلاثاء، كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن موافقة المصالح الحكومية في ألمانيا على طلب إسرائيلي للحصول على 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120 مليمترا.


 




 

 


 

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