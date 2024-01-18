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الخميس، 18-01-2024 06:09 ص

هآرتس: لم يتم إبلاغ المسؤولين الأمنيين باتفاقية نقل الأدوية

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الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل لم يتم إطلاعهم على تفاصيل الاتفاق الذي سيتم بموجبه نقل الأدوية إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

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وبحسب الصحيفة التي نقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، فإن المسؤولين عرفوا بإمكانية نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون فحصها، من خلال تصريح القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق.


ووفقا للصحيفة، فإن رئيس الموساد الذي قاد المفاوضات لم يذكر تفاصيل الاتفاق إلا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إليه.


 




 

 


 

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