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الإثنين، 25-12-2023 01:15 م

بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة لمعارك ضارية في غزة

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الوكيل الإخباري- نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لمعارك ضارية تدور بينها وبين جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم بغزة 

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وقالت سرايا القدس بوقت مسبق من اليوم  إنها قصفت تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى قصفها حشودا عسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

 

هذا ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لرشقات صاروخية اطلقتها تجاه الأراضي المحتلة 

 

 

 

 




 

 


 

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