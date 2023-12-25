بالفيديو- المقاومة تنشر مشاهد جديدة لمعارك ضارية في غزة

الوكيل الإخباري- نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد لمعارك ضارية تدور بينها وبين جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي في كافة محاور التقدم بغزة



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وقالت سرايا القدس بوقت مسبق من اليوم إنها قصفت تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون، مشيرة إلى قصفها حشودا عسكرية في شارع 5 بمحاور التقدم شرق خان يونس بقذائف هاون عيار 60.

هذا ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو لرشقات صاروخية اطلقتها تجاه الأراضي المحتلة