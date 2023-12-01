فيديو- المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى في بيت حانون شمالي قطاع غزة بأربع قذائف مضادة للأفراد والتحصينات.

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كما أعلنت أن مقاتليها قصفوا حشودا إسرائيلية شمال وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت سرايا القدس إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة.



وكانت سرايا القدس أعلنت قبل ذلك أنها قصفت مستوطنات نيريم وناحل عوز وعلوميم برشقات صاروخية مركزة.

وافادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي النصر والشيخ رضوان بمدينة غزة.



ومنذ انتهاء الهدنة صباح اليوم الجمعة شنت المقاومة الفلسطينية هجمات على آليات وتجمعات لجنود الاحتلال في غزة، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة 9 من عناصره