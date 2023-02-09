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الخميس، 09-02-2023 01:41 م

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

بحر


الوكيل الاخباري - استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر ، أن جنود الاحتلال المتمركزين في عُرض بحر قطاع غزة، أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية، وبلدة بيت لاهيا شمالاً، دون الإبلاغ عن إصابات في صفوفهم.


ويأتي هذا الاستهداف في اليوم الأول لعمل الصيادين في البحر، بعد المنخفض الجوي العميق الذي ضرب المنطقة، وحال دون وصولهم إلى أعمالهم بسبب ارتفاع الموج وسرعة الرياح.


يذكر أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

وفا


 




 

 


 

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