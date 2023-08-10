بحرية الاحتلال تهاجم الصيادين في بحر غزة

الوكيل الاخباري - هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، بالرصاص، وخراطيم المياه، ما أدى لإلحاق أضرار بأحدها.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر ، بأن زوارق بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب غزة، وأطلقت الرصاص، وفتحت خراطيم المياه وحاولت إغراقها، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في أحد المراكب واضطرار الصيادين لمغادرة المكان.



يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة الصيد.

وفا