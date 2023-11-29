برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

الوكيل الإخباري - حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من خطر حدوث "مجاعة" في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأكد البرنامج في بيان صحفي، أن الإمدادات غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في الملاجئ وأماكن النزوح.



وقال البيان:" من المحتمل جداً أن يكون سكان غزة، وخاصة النساء والأطفال، معرضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء".



وأضاف أن البرنامج سلّم الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال الفترة الأولية للهدنة الإنسانية.

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا





