الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس

اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

بيان صادر عن حركة حماس فجر الاربعاء

برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

زلزال قوي يضرب دولة عربية فجر اليوم

واشنطن ترسل طائرة مساعدات إلى غزة

مسؤول أممي يزور الأردن غدا

الاحتلال يتسلّم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم اليوم

مجلس الأمن: جلسة على مستوى وزاري بشأن فلسطين اليوم

عاجل

اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

الأربعاء، 29-11-2023 07:54 ص

برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة يواجهون خطر المجاعة

202311401125555638346534855557762


الوكيل الإخباري - حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، من خطر حدوث "مجاعة" في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأكد البرنامج في بيان صحفي، أن الإمدادات غير كافية على الإطلاق للتعامل مع مستوى الجوع الذي رصده موظفو البرنامج في الملاجئ وأماكن النزوح.


وقال البيان:" من المحتمل جداً أن يكون سكان غزة، وخاصة النساء والأطفال، معرضين بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء".

وأضاف أن البرنامج سلّم الغذاء الذي تشتد الحاجة إليه لأكثر من 120 ألف شخص في غزة خلال الفترة الأولية للهدنة الإنسانية.

 

للمزيد من اخبار فلسطين : انقر هنا



 




 

 


 

إقرأ ايضا
screenshot-٢٠٢٣-٠٧-٠٣-٠٢-١٦-٣٦-٦٥٠-edit-com-android-chrome-1688339605-jpg-1688339605.wm

إصابات باقتحام الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها فجر اليوم

news_image_14152

زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس

08878

اليوم الـ 54 على حرب غزة.. الهدنة في يومها السادس ومساعٍ دولية لتكون طويلة الأمد

11202328154924904833268

بيان صادر عن حركة حماس فجر الاربعاء

غزة-2231013072008214~

واشنطن ترسل طائرة مساعدات إلى غزة

524072

الاحتلال يتسلّم قائمة جديدة للمحتجزين الذين سيفرج عنهم اليوم

أخبار متعلقة
٥

مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة

٤

الأمم المتحدة: 100 شاحنة مساعدات غذائية جاهزة لدخول غزة مع بدء الهدنة

200

مصر.. حالة تأهب عند معبر رفح

لا

برنامج الأغذية العالمي: المنظومة الغذائية في غزة بدأت بالانهيار

0

برنامج الأغذية العالمي: أهل غزة يعانون من الجوع

2238685_0

كندا تطالب بحماية المدنيين في غزة