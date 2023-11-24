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الجمعة، 24-11-2023 09:05 ص

مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أنه سيتم إدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز طبيعي من مصر إلى قطاع غزة يوميًا عبر معبر رفح الحدودي، خلال فترة الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 4 أيام، والتي بدأ سريانها الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت الفلسطيني لقطاع غزة.

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وبحسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات، أكد رشوان "بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية / قطرية / أمريكية".


وأضاف رشوان أنه "في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى. كذلك بدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما".


 




 

 


 

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