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فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الخميس، 23-11-2023 12:07 م

مصر.. حالة تأهب عند معبر رفح

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الوكيل الإخباري - وضعت السلطات المصرية معبر رفح في حالة تأهب، اليوم الخميس، انتظاراً لسريان الهدنة في قطاع غزة، من أجل إدخال قوافل المساعدات المصطفة أمام المعبر.

وكان من المقرر دخول شاحنات المساعدات في الساعات الأولى من صباح الخميس، لتصل قطاع غزة بعد سريان الهدنة، إلا أن تأجيل بدء الاتفاق حال دون ذلك، لحين الإعلان الرسمي عن دخول الهدنة حيز التنفيذ.

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وكان الاحتلال أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الهدنة وتبادل الأسرى والسجناء مع حركة حماس لن تبدأ قبل يوم غدٍ الجمعة، بعدما كان من المُتوقع تنفيذها صباح اليوم الخميس.

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