بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة

الوكيل الاخباري-

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين، أن المملكة المتحدة ستزيد بـ 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون يورو) مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة مع "إبقاء الضغط الدبلوماسي" للسماح بعبور مزيد من قوافل المساعدة.وقال سوناك، العائد من جولة في الشرق الأوسط أمام مجلس العموم، "سبق أن التزمنا دفع عشرة ملايين جنيه إضافية (11.5 مليون يورو) من الدعم الإضافي لمساعدة المدنيين في غزة (...) ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نمضي أبعد من ذلك: سنقدم عشرين مليون جنيه إضافية من المساعدة الإنسانية لغزة".