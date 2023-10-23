الإثنين 23-10-2023
الوكيل الاخباري

الامانة للمواطنين : فحص زيت الزيتون بـ 25 دينار

بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة

الامن العام : العثور على جثة بالقرب من محول كهربائي

أردوغان يوقع على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الجامعة الأردنية - أسماء

الأمم المتحدة: أكثر من 19 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدا و17101 مصابا حصيلة العدوان المتواصل على غزة والضفة

شبكة زين أصبحت "غزّة" على هواتف الأردنيين

عاجل

فيديو-المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية

الإثنين، 23-10-2023 06:28 م

بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة

65368a37182eb


الوكيل الاخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين، أن المملكة المتحدة ستزيد بـ 20 مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون يورو) مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة مع "إبقاء الضغط الدبلوماسي" للسماح بعبور مزيد من قوافل المساعدة.اضافة اعلان


وقال سوناك، العائد من جولة في الشرق الأوسط أمام مجلس العموم، "سبق أن التزمنا دفع عشرة ملايين جنيه إضافية (11.5 مليون يورو) من الدعم الإضافي لمساعدة المدنيين في غزة (...) ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نمضي أبعد من ذلك: سنقدم عشرين مليون جنيه إضافية من المساعدة الإنسانية لغزة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020232314131948899888

الصحة الفلسطينية: 5182 شهيدا و17101 مصابا حصيلة العدوان المتواصل على غزة والضفة

اعتقال.jpg-f6fccb5d-c919-4a73-9c76-ed336d69687a

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من الخليل

653670114c59b746a51d4451

مصر تسلم فلسطين الدفعة الرابعة من المساعدات

2

المقاومة تستهدف قاعدتين عسكريتين لجيش الاحتلال بطائرات انتحارية -فيديو

WhatsApp Image 2023-10-23 at 15.15.28

مصدر في القسام يكشف سر تردد جيش الاحتلال بالغزو البري

1698044084489

السلطة الفلسطينية: عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية فجر الأوضاع في غزة

أخبار متعلقة
ووو

حماس: المقاومة قوية وجاهزيتها عالية لمواجهة أي عدوان بري

20231017111701

سفير فلسطين في بريطانيا: الاحتلال مسؤول عن مجزرة المعمداني

4_news_1697450112

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

ز

ولي العهد السعودي: يؤلمنا ما نشهده ونرفضه بشكل قاطع

ك

حماس تصدر بيانا حول فشل الاحتلال في "طوفان الأقصى"

7956668_1697304325

كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية مكثفة صوب الاراضي المحتلة -فيديو