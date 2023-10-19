حماس تصدر بيانا حول فشل الاحتلال في "طوفان الأقصى"

الوكيل الاخباري - أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن فشل الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأولى من عملية "طوفان الأقصى" سيظل ملازمًا له حتى انتهاء المعركة وتسجيل الانتصار عليه.

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وقال القانوع في بيان، الخميس إن الاحتلال تسبب في استشهاد آلاف المدنيين وقصف المستشفى المعمداني والذي يعبر عن تخبطه وإفلاسه ودمويته النارية.



وأوضح أن هذه المجازر والإبادة الجماعية في غزة واستمراره في حربه التدميرية على حساب المدنيين؛ لترميم معنويات جيشه المهزوز واستعادة هيبة دولته التي فقدتها.



وأكد أن المقاومة لا زالت بخير والشعب ثابت على أرضه، ولن ينكسر أمام عنجهية الاحتلال مهما كلف ذلك من ثمن.



ودعا القانوع "جماهير أمتنا وأحرار العالم لاستدامة التظاهرات والمسيرات تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتشكيل أوسع حالة إسناد له".

