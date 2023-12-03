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الأحد، 03-12-2023 02:40 م

بعبوات صدمية ورعدية.. القسام تعلن عن عملية جديدة استدرجت فيها قوات الاحتلال

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الوكيل الإخباري- تمكن مجاهدو القسام من تفجير فتحة أحد الأنفاق القسامية بمجموعة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق بيت لاهيا، بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق

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كما واعلنت منذ قليل انها  استهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "تاندوم" شمال مدينة خانيونس ، ودبابة وناقلة جند صهيونيتين شمال مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

 

وتمكنت كتائب القسام فجر اليوم من تنفيذ عملية استهدفت تحشدا يضم 60 جنديا من جنود الاحتلال وقتلت عدداً منهم .

 

ومنذ صباح اليوم استهدفت كتائب القسام آليات وتجمعات متحصنة لجيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة كما واطلقت رشقات صاروخية على عدة مواقع اسرائيلية

 

 

 




 

 


 

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