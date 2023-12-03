الأحد 03-12-2023
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الأحد، 03-12-2023 09:06 ص

القسام تكشف عن عملية كبيرة فجر اليوم .. استهدفت 60 جندياً لجيش الاحتلال

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الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ عملية كبيرة فجر اليوم، استهدفت مركزًا لتحشد القوات الإسرائيلية حيث كان يتواجد 60 جنديًا من قوات الاحتلال.

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وقالت كتائب القسام عبر تيليجرام :" فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جندياً) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30  تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى " 

 




 

 


 

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