كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل "العبور الكبير"

الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" فيديوغرافيك جديدا حول تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "العبور الكبير"، تشرح فيه تفاصيل العملية.

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وجاء هذه الفيديو غرافيك تجسيدا لكلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد 5 أيام من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي كشف فيها تفاصيل التخطيط للعملية وسير تنفيذها. والتي أكد فيها أنها تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع الاحتلال.







