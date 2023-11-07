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كتائب القسام: دمرنا 15 آلية عسكرية للعدو خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 07-11-2023 09:20 م

كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل "العبور الكبير"

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الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" فيديوغرافيك جديدا حول تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "العبور الكبير"، تشرح فيه تفاصيل العملية.

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وجاء هذه الفيديو غرافيك تجسيدا لكلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد 5 أيام من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي كشف فيها تفاصيل التخطيط للعملية وسير تنفيذها. والتي أكد فيها أنها تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع الاحتلال.




 




 

 


 

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