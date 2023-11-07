كتائب القسام تنشر مشاهد عن تفاصيل "العبور الكبير"

الوكيل الاخباري - نشرت "كتائب القسام" فيديوغرافيك جديدا حول تفاصيل هجوم 7 أكتوبر "العبور الكبير"، تشرح فيه تفاصيل العملية.
وجاء هذه الفيديو غرافيك تجسيدا لكلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد 5 أيام من تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي كشف فيها تفاصيل التخطيط للعملية وسير تنفيذها. والتي أكد فيها أنها تحدث الفارق الكبير في مستقبل الصراع مع الاحتلال.
جديد من كتائب القسام حالا— Free Palestine 🇵🇸 (@M0_Gooner) November 7, 2023
فيديوجرافيك عن يوم ٧ أكتوبر .. تفاصيل العبور الكبير نصرة للأقصى ورداً على جرائم الاحتلال #طوفان_الأقصى
اللهم نصرك الذي وعدت pic.twitter.com/CpmZyksUH5