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الأحد، 05-11-2023 11:58 ص

بعد تصريحاته عن استخدام النووي في غزة.. نتنياهو يوقف وزير التراث عن اجتماعات الحكومة

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الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوقف وزير التراث عميحاي إلياهو عن اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر بعد تصريحاته الأخيرة  التي اكد خلالها أن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، ورأى أن للحرب أثمانا بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين".

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وعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حديث وزير التراث عميحاي إلياهو، عن استخدام النووي في غزة، "تصريحات منفصلة عن الواقع

 

من جهته رأى زعيم المعارضة، ورئيس الوزراء الأسبق يائير لبيد، أن تصريح إلياهو عن استخدام النووي بغزة هو تصريح صادم ومجنون، ويسيئ لعائلات "المختطفين".

كما انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تصريحات الوزير إلياهو  ووصفها بـ"عديمة المسؤولية "واعتبر أنه "من الجيد أنه ليس من المكلفين بأمن إسرائيل".

من جهتها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن أهالي الأسرى المحتجزين في غزة تأكيداتهم بأن تصريح وزير التراث "صادم يتعارض مع مبادئ الأخلاق والضمير".

 

وقال وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو بتصريحات صحفية في وقت مسبق من صباح اليوم الاحد  إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، واعتبر أن للحرب أثمان بالنسبة لمن وصفهم بـ"المختطفين".

وقال الوزير ذاته إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض وعلى إسرائيل إعادة إقامة المستوطنات فيه .  انقر هنا 

 

 




 

 


 

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