الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في اشتباك مع المقاومة شمالي غزة

هذا ليس وقتي.. الجمهوري بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

وفاة سائق بحادث تدهور وصدم مركبة في عمّان

اللواء عريقات: إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بتسميتها مناورات برية

وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

40.7 سعر بيع غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الاحد

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء المقابلات الشخصية - أسماء

بيان من البريد الأردني لمنتفعي المعونة بشأن استلام مخصصاتهم المالية الشهرية

الطاهر يتوقع سيناريوهات مفاوضات تبادل الاسرى بشكل تدريجي بين حماس والاحتلال

عاجل

اللواء عريقات: إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بتسميتها مناورات برية

الأحد، 29-10-2023 06:22 ص

عائلات أسرى اسرائيل تطالب بصفقة تشمل "الكل مقابل الكل"

00


الوكيل الاخباري - دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة إلى المسارعة لإبرام صفقة تبادل تشمل الإفراج عن أبنائها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

اضافة اعلان


وجاء في لقاء جمع العائلات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه يتوجب دفع الثمن والإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.


وقالت المتحدثة باسم عائلات الأسرى "ميراف غونين" التي أسرت المقاومة إن اللقاء كان حاداً جداً وطلبت العائلات خلاله من نتنياهو أن يأخذ في الحسبان مصير أبنائها حال إقرار الخطط العسكرية والضربات الجوية العنيفة والهجوم البري المحتمل.


وأضافت "كان اللقاء حاداً جداً وطلبنا خلاله طلباً صريحاً بأن يتم أخذ مصير المختطفين في الحسبان خلال إقرار الخطط العملياتية، المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الاسرائيلية وطالبنا نتنياهو بعدم المبادرة لأي عملية تعرض حياة أعزائنا للخطر".


وتحدث "ميراف" عن ضغط العائلات لقبول مبدأ الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع قائلة، "بالنسبة لنا كعائلات فصفقة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في غزة ومقابلها الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين مقبولة من جانبنا، وسيكون لها تأييد وطني واسع، استمع لنا رئيس الحكومة وفهم ما نصبوا إليه".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
653df0e242360460fe609531

طهران: إسرائيل تجاوزت جميع الخطوط الحمراء

خخ

إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في اشتباك مع المقاومة شمالي غزة

96b033301f03294e56ca97121906459f

نتنياهو يرفض تحمّل مسؤولية الفشل ويلقي اللوم على المخابرات والشاباك

653df9e94c59b75d6651c470

إغلاق جسر في نيويورك في وجه مظاهرة سلمية مؤيدة للفلسطينيين -فيديو

8888

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

قسام

فيديو - المقاومة تطلق رشقات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة

أخبار متعلقة
10202313102955792486418

70 شهيدًا جراء استهداف قافلة نازحين بمدينة غزة

1081884916_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_f033c3bf1895abddedf3d911392b2243

رئيس بلدية سديروت يطالب بإجلاء مستوطنيها

ممم

"الأونروا" تطلب 104 ملايين دولار كمساعدات عاجلة لقطاع غزة

اسعاف 5

10 شهداء وعشرات الجرحى في قصف منازل بمخيم الشاطئ

ممممم

من جديد .. كتائب القسام تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

666

طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على قطاع غزة