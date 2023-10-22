بلينكن: إسرائيل لا يمكنها العودة لحالة "الوضع السابق" مع غزة

الوكيل الاخباري- عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن اعتقاده بأن إسرائيل وقطاع غزة لن يعودا إلى حالة "الوضع السابق"، ومن الضروري إيجاد آلية جديدة تضمن عدم تعرض إسرائيل لهجمات جديدة.



وقال بلينكن لقناة "سي إن إن" عندما سئل عن استراتيجية إسرائيل تجاه قطاع غزة، ومن سيحكمه عندما ينتهي الصراع: "أعتقد أن علينا أن ندرك أنه من غير الممكن العودة إلى حالة "الوضع السابق"، حيث يمكن لحماس أن تعاود الهجوم على إسرائيل".



وأضاف: "يجب إيجاد آلية جديدة”، مشيرا إلى أن "إسرائيل ــ وفق معلوماته ــ لا تنوي السيطرة على قطاع غزة".

اضافة اعلان

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.