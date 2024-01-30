بلينكن: هناك أمل للتوصل إلى اتفاق في غزة

الوكيل الاخباري - أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء أمس تفاؤله بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى، وذلك بعد محادثات في باريس شارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقطر.

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ونقلت واشنطن تايمز عن بلينكن قوله للصحفيين بعد لقائه في واشنطن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد آل ثاني "أُنجز عمل مهم جدا وبناء، وهناك بعض الأمل الحقيقي بينما نمضي قدما، مضيفا "لا يسعني إلا أن أقول لكم إن هناك توافقا قويا بين البلدان المعنية على أن هذا المقترح جيّد وقوي".



وتناولت محادثات باريس الاتفاق على هدنة في غزة.



