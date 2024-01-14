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الأحد، 14-01-2024 04:40 م

أكسيوس: بايدن ومسؤولون كبار محبطون من نتنياهو

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الوكيل الإخباري - ذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس جو بايدن ومسؤولين أميركيين كبار محبطون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب على غزة.

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وأشار الموقع إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن بايدن بدأ يفقد صبره تجاه المسوؤل الإسرائيلي، مؤكدا أن الإدارة الأميركية قلقة من أن "إسرائيل" لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة في غزة.


وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأخيرة إلى إسرائيل، أدّت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض وداخل الوزارة.


وأكد أن بلينكن أوضح لنتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه.

 




 

 


 

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