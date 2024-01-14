آلاف المتظاهرين في واشنطن ولندن من أجل غزة

الوكيل الاخباري - تظاهر آلاف المؤيدين للشعب الفلسطيني في واشنطن ولندن أمس السبت في إطار "يوم التحرك العالمي"، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضا للدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل.

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وبحسب واشنطن بوست، لوحت حشود كبيرة بالأعلام الفلسطينية في واشنطن، بينما تجمع المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب، تجمعوا في مسيرة تضامنية في اليوم التاسع والتسعين للحرب على غزة.



وهتف المتظاهرون "وقف إطلاق النار الآن"، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الحرب على غزة، وأوقفوا تمويل الإبادة الجماعية".