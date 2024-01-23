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الأونروا: 750 ألفا في غزة يواجهون جوعا كارثيا

الثلاثاء، 23-01-2024 11:23 ص

نيجيريا: مفتاح وقف الحرب في غزة بيد واشنطن

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الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية النيجيري ميتام توجار أن بلاده تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مفتاح الحل بيد واشنطن.

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وقال توجار في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز": "مفتاح وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة، فلديها نفوذ أكبر من الدول الأوروبية في المنطقة، بدأنا نرى أنه حتى الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل في هذا السياق، لكن هناك حاجة إلى الضغط بشكل أكبر".


وأشار توجار إلى أن أوروبا تدعم وقف القتال وتدين العنف ضد سكان القطاع، مؤكدا أن الفلسطينيين لديهم الحق في الحصول على دولتهم.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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