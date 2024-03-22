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الجمعة، 22-03-2024 11:14 ص

بلينكن يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن وزيرالخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل إلى إسرائيل لإجراء محادثات يتوقع أن يغلب عليها التوتر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

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والخميس، وصل بلينكن إلى القاهرة، قادما من السعودية، ضمن جولته السادسة بالمنطقة منذ حرب غزة، والتي يختتمها اليوم الجمعة في إسرائيل.


وتتزامن جولة بلينكن في المنطقة مع انطلاق مفاوضات جديدة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة للمساعدة في التوصل لاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.


 




 

 


 

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