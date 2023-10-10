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الثلاثاء، 10-10-2023 01:44 م

بن غفير يبدأ حملة لتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح على المستوطنين

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الوكيل الإخباري - وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".

وحسب تعليمات بن غفير فإنه تم في المرحلة الأولى شراء 4 آلاف بندقية "ساعر" من مصنع سلاح إسرائيلي، بهدف توزيعها على الفور ابتداء من اليوم الثلاثاء على الفئات المتأهبة في البلاد مع التركيز على المستوطنات المحاذية للسياج، والمستوطنات الواقعة على طول خط التماس في الشمال والجنوب والوسط.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح أمس الاثنين تجنيد 300 ألف جندي احتياط خلال 48 ساعة، وصدقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء على استدعاء ما مجموعه 360 ألف جندي احتياط.

 

RT

 




 

 


 

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