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الإثنين، 25-01-2021 04:36 م

إصابة العشرات بالمطاط والاختناق

بيت لحم .. الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في الولجة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا قيد الانشاء في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، وأصابت عددا من الشبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الهدم.

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة السمك شمال غرب القرية، وهدمت منزلا مكونا من طابقين قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن محمد عبد اللطيف جيوسي.


وأضاف، ان عددا من الشبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق، خلال المواجهات التي أعقبت عملية الهدم،واعتقال الفتى نبيل علي.

 

المصدر : وفا 

 

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