الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تركيا : فقدان 6 أشخاص بحادث غرق سفينة في بحر مرمرة

فيديو - تساقط برد غزير في معان

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

مستشفى غزة الأوروبي: مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بحاجة لنقل للخارج

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض الخطة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الخميس، 15-02-2024 09:26 ص

تحذيرات دولية من الخطر الكارثي للهجوم الإسرائيلي على رفح

00


الوكيل الاخباري - توالت التحذيرات الدولية من مخاطر إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة، والنتائج الكارثية المترتبة على ذلك، وطالبت إسبانيا وأيرلندا، المجتمع الدولي بسرعة التدخل للحيلولة دون وقوع تلك الكارثة التي تلوح في الأفق.

اضافة اعلان


وفي بيان مشترك نادر لكندا وأستراليا ونيوزيلندا حذرت الدول، لأعضاء في الكومنولث، الثلاثاء، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ستكون كارثية على المدنيين الفلسطينيين.


وأعربت قادة الدول الثلاث الحليفة للولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء وجود مؤشرات على مخطط هجوم بري إسرائيلي على رفح. وحضت في بيانها المشترك الحكومة الإسرائيلية "على عدم سلوك هذا المسار".


وقال البيان إن "عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. فهناك نحو 1.5 مليون فلسطيني لجؤوا إلى هذه المنطقة، ولا يوجد أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه". مضيفا أن هناك "حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وحاجة إلى التفاوض على حل سياسي لتحقيق سلام دائم".


من جانبها، طالبت إسبانيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في قطاع غزة، وبضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الموسع على مدينة رفح جنوب القطاع.


وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في منشور عبر منصة إكس أمس الأربعاء، إنه ونظيره الأيرلندي ليو فرادكار أرسلا رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وإلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يطالبان فيها بإجراء تحقيق عاجل حول ما إذا كانت سلطات الاحتلال تفي بالتزاماتها واحترام حقوق الإنسان في قطاع غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ععععع

مستشفى غزة الأوروبي: مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بحاجة لنقل للخارج

ممممم

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

كككك

وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض الخطة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

اقصى

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

طط

واشنطن بوست: إدارة بايدن وبعض شركائها يعملون على خطة لسلام دائم

احتلال 55

قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من بيت لحم

أخبار متعلقة
جرحى

شهداء وعشرات الاصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

زز

طائرات الاحتلال تلقي منشورات تحمل صور محتجزين إسرائيليين في غزة

زز

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

و

مقررة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قصفها العنيف على غزة

شهداء

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس

شهداء

19 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح