الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

عيار 21 و18 .. سعر غرام الذهب بالأردن اليوم الأحد

وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

مصر: أزمة البحر الأحمر بدأت تعطل سلاسل الإمداد العالمية

الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

اقتصاد الاحتلال ينهار وخفض تصنيفه الائتماني قريباً

إيران تهدد إسرائيل بـ"الرد بالمثل" بعد مقتل 5 من مستشاريها العسكريين في سوريا

العراق ..تداول مقطع فيديو لضابط مقدم يصفع عقيدا بالجيش على وجهه ووزير الدفاع يصدر بيانا

شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ

تعرّف على الوظائف الـ 10 الأسرع نمواً في 2024 ومقدار رواتبها

البلقاء التطبيقية تنعى أكاديمي بكلية الهندسة

عاجل

الأونروا لـ الوكيل: نخشى من انتشار أوبئة فتاكة خلال الأسابيع القادمة بقطاع غزة

الأحد، 21-01-2024 06:24 ص

شهداء وعشرات الاصابات في قصف للاحتلال على خان يونس

جرحى


الوكيل الاخباري - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال لخان يونس جنوب قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأوضحت مصادر طبية، أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات بجروح.


وتواصل القصف المدفعي من الاحتلال في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.
كما قصفت الطائرات الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف، وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى نحو 24,927 شهيدا، و62,388 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممممم

وول ستريت جورنال: حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

شهداء 7

شهداء في قصف على حي الزيتون وغارات تستهدف مخيم الشاطئ

111-78

الإعلام العبري: الكابينت سيوافق على تحويل الضرائب للسلطة الفلسطينية

وو

فيديو - الاحتلال يهدم منزلي الشهيدين القواسمي في مدينة الخليل

ض

جنوب أفريقيا: العدل الدولية قد تصدر حكمها خلال أسبوع

ةةة

غوتيريش: يجب أن يعترف الجميع بحق الفلسطينيين في بناء دولتهم

أخبار متعلقة
زز

طائرات الاحتلال تلقي منشورات تحمل صور محتجزين إسرائيليين في غزة

زز

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

شهداء

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس

جث

شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

د

20 شهيدا وعشرات المفقودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

٧

أونروا: نكافح لرعاية أكثر من 50 ألف حامل في غزة