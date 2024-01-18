19 شهيدا بقصف إسرائيلي لمنزل في رفح

الوكيل الاخباري - استشهد 19 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي فجر اليوم الخميس لمنزل في رفح جنوب قطاع غزة.

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وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا لعائلة الزاملي شرقي رفح، ما أدى لارتقاء 19 شهيدا على الأقل.



واستشهد مساء أمس الأربعاء، عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته استهدف عدة محاور جنوب ووسط وشمال القطاع المحاصر.



وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 24450 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

