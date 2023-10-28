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السبت، 28-10-2023 06:00 م

تحذير من العملية البرية في غزة

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الوكيل الاخباري - حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم السبت، من أن العملية البرية الإسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة ستؤدي إلى استشهاد آلاف المدنيين.

وقال تورك في بيان صدر في جنيف "في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أُطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة .

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