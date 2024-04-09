الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ترجيح خفض الفائدة الأمريكية 3 مرات خلال 2024

البنك الدولي: 18 مشروعاً قائماً يُنفّذ مع الأردن بقيمة 4.1 مليارات دولار

منذ 7 أكتوبر .. 10 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بأعراض نفسية بغزة

بعد سلسلة من الارتفاعات .. تعرف على سعر اقتناء ليرة الذهب في الأردن اليوم

تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل وتوقف تصدير 54 منتجا إليها

الذهب عالمياً قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط ترقب لبيانات أميركية

انتشال 381 جثة لشهداء بمحيط مجمع الشفاء

روسيا .. بدء العد التنازلي لإطلاق أول صاروخ Angara من مطار فوستوتشني الفضائي

أردوغان يؤكد استمرار بلاده بدعم الشعب الفلسطيني

هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم

الثلاثاء، 09-04-2024 12:54 م

تركيا تفرض قيودا تجارية على إسرائيل وتوقف تصدير 54 منتجا إليها

تركيا


الوكيل الاخباري - أعلنت تركيا تقييد تصدير بعض منتجاتها إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم الثلاثاء، 9 أبريل/ نيسان، مشترطة الوقف الفوري للحرب على قطاع غزة لرفع تلك القيود، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب تضحية بمصالح تركيا الاقتصادية من أجل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

اضافة اعلان


وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها "إن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجا منها الإسمنت، وحديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح والرخام، والسيراميك".


وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية، مضيفا أن القيود على الصادرات إلى إسرائيل "ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار على غزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين".


وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 33 ألفا، مضيفا أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

منذ 7 أكتوبر .. 10 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بأعراض نفسية بغزة

22

بوريل: الحل العسكري في غزة غير ممكن

ص

انتشال 381 جثة لشهداء بمحيط مجمع الشفاء

احتلال٢

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من رام الله

اور

أردوغان يؤكد استمرار بلاده بدعم الشعب الفلسطيني

رر

فرنسا تطالب بالضغط على إسرائيل لإدخال المساعدة إلى غزة

أخبار متعلقة
ة

حماس تبلغ الوسطاء تمسكها بمطالبها بشأن وقف شامل لإطلاق النار

215312-638440333248450158

قطر : المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة

22

إسرائيل تدعي اغتيال قيادي بارز في حماس

١

إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتوزيع المساعدات في غزة

462462

الاحتلال : مطالب حماس لا تزال غير منطقية

حماس

بيان صادر عن حماس ينفي تلقيها عرضا لوقف نار ممتد بغزة