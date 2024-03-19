قطر : المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة

الوكيل الإخباري-قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي بالدوحة ان المفاوضات بشأن صفقة تبادل استؤنفت بكافة مساراتها في الدوحة.

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واضاف :"المفاوضات جارية ونحن متفائلون بحذر والفرق الفنية تلتقي لبحث بعض التفاصيل ، اجتماع أمس جاء لنقل الردود بين الطرفين وشمل الاستجابة الإسرائيلية على رد حماس "



وبين ان محادثات الدوحة تركز على المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار "لا نزال في إطار تبادل المقترحات وانتقلنا إلى الاجتماعات التقنية".



واكد ان الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن أي اختراق في المفاوضات، لكنهم متفائلون بشأن ذلك.



وبين ان أي هجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية وسيؤثر سلبا على سير المحادثات.



وتابع :"نحاول مع شركائنا الإقليميين والدوليين ضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة".

واشار انه يجب تحميل الاحتلال مسؤولية سلامة المدنيين والمنشآت الصحية.



ولفت الى وصول الدفعة الـ20 من جرحى الحرب في قطاع غزة إلى الدوحة لتلقي العلاج.