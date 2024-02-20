الثلاثاء 20-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 20-02-2024 09:28 م

تصريح شديد اللهجة صادر عن حركة حماس مساء الثلاثاء

شعار حماس


الوكيل الاخباري - أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فوراً لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسري.اضافة اعلان


واعتبرت حماس في تصريحٍ، إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية و خدمةً لأجندة الاحتلال الإسرائيلي المجرم الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكدت حماس أنّ " الرئيس جو بايدن وإدارته يتحمّلون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، فالموقف الأمريكي؛ يعد ضوءاً أخضراً للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفاً وجوعاً، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

 




 

 


 

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