تفاصيل اللحظات الأخيرة لمنفذ عملية تل أبيب

الوكيل الإخباري - تحدثت وسائل الاعلام العبرية، أمس الجمعة، حول تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين وإصابة 8 آخرين.

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الشهيد رعد مشى 4 كيلومترات من مكان العملية إلى دوار الساعة في يافا ودخل مسجدا لصلاة الفجر، مبينة أن معلومات استخبارية وصلت إلى جهاز الشاباك تفيد بوجوده بالمكان.



وأضحت الصحيفة أن قوة تنفيذية تابعة للشاباك توجهت إلى المسجد في يافا، ودخل عنصران من القوة إلى المسجد بحثا عن المنفذ.



وأشارت إلى أن العنصران لاحظا وجود الشهيد رعد في المكان بعد أن التفت وخرج منه رافعًا يديه، مبينة أن تمترس خلف مركبة وأطلق 10 طلقات تجاه أفراد القوة دون وقوع إصابات، فيما تم اغتياله في المكان.



وتوقعت أجهزة الأمن الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن منفذ عملية إطلاق النار في شارع "ديزنغوف" في تل أبيب، قد وصل إلى مكان العملية بعدما صلى في مسجد في يافا قبل ذلك، ثم عاد إليه بعد العملية.



ووفقا لما ذكرت وسائل الاعلام، فإن الشهيد رعد فتحي حازم من مخيم جنين، كان يعرف المنطقة التي نفذ فيها العملية، مرجعة ذلك إلى تواجده في "إسرائيل" في الماضي وبدون تصريح، إذ كان ممنوع من العمل في إسرائيل بموجب قرار الشاباك.



وأضافت وسائل إعلام عبرية: التقديرات أن حازم وصل إلى المسجد خلال نهار أول أمس، وليس واضحا متى دخل إلى الأراضي المحتلة . وتشتبه أجهزة الأمن الإسرائيلية أنه تلقى مساعدة من قريب له.

رام الله الإخباري