الجمعة 08-04-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

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الجمعة، 08-04-2022 03:50 م

تفاصيل الوصول إلى منفذ عملية تل أبيب ومعلومات تنشر لأول مرة

وصول


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر عبرية عن أجهزة أمن الاحتلال التي عملت على البحث عن منفذ العملية في شارع ديزنغوف في تل ابيب، ان الوصول الى منفذ العملية تم بعد أن وصلت مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص في حوالي الساعة الخامسة صباحا، تفيد بوجود شخص "مشبوه" في الحديقة العامة في محيط دوار الساعة في يافا.

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وعلى إثر هذه المكالمة توجه عنصران من جهاز الشاباك الى المنطقة بحثا عن الشخص المشتبه، وبعد أن شاهداه طلبا منه التوقف لكنه لم يستجب لهما، وتم تبادل إطلاق النار بينهم في موقف للسيارات. وتم إصابة الشخص المشتبه، وتبين فيما بعد انه منفذ العملية في شارع ديزنغوف في تل ابيب.


وترجح مصادر أمن الاحتلال، أن منفذ العملية رعد حازم من سكان مخيم جنين، كان على معرفة مسبقة بالمكان، وانه سار مسافة حوالي 5 كم، من موقع العملية إلى منطقة السرايا في يافا.


وكانت قوات الاحتلال قد نشرت أكثر من 1000 عنصر من قوات الشرطة والقوات الخاصة، في شوارع تل أبيب بحثا عن منفذ العملية.

 

معا


 




 

 


 

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