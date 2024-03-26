تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

الوكيل الاخباري - قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أعدت تقريرا يوثق أفعال إبادة إسرائيلية بغزة.

اضافة اعلان



وذكرت المقررة الأممية أن هناك أسبابا منطقية للقول بأن إسرائيل ارتكبت العديد من أعمال الإبادة بغزة، مؤكدة أن طبيعة الهجوم الإسرائيلي على غزة وحجمه يكشفان نية تدمير الفلسطينيين جسديا.



ومن المقرر أن يرفع تقرير المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي ردا على تقرير المقررة الأممية قوله "ليس لدينا أسباب للاعتقاد بارتكاب إسرائيل أعمال إبادة بغزة".



وقال بيان لبعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بجنيف إن تقرير المقررة الأممية "جزء من حملة لتقويض نظام دولتنا".



