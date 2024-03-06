ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الوكيل الإخباري-

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اعتقلت إسرائيل الليلة الماضية 25 فلسطينيا، ما رفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 7450، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من 7450 تشمل مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومَن تم الإفراج عنهم لاحقا.ومنذ اندلاع حرب الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، وأسفرت عن استشهاد 423 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.