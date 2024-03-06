الأربعاء 06-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أول تعليق من الحكومة المصرية على تعويم الجنيه

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

الصفدي ينقل رسالة خطية من الملك إلى سلطان عُمان

السير تبيّن سبب الازدحام المروري عند البوابة الجنوبية للجامعة الأردنية

هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة شحن جنوب عدن

عروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية في الاستهلاكية المدنية

مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر TikTok

ارادة ملكية بالمصادقة على قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

الأربعاء، 06-03-2024 12:47 م

ارتفاع حصيلة اعتقالات إسرائيل في الضفة إلى 7450 منذ أكتوبر

thumbs_b_c_24d16784097031d215bf8002981dc80c


الوكيل الإخباري- اعتقلت إسرائيل الليلة الماضية 25 فلسطينيا، ما رفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 7450، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان


وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، في بيان مشترك، إن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، ارتفعت إلى أكثر من 7450 تشمل مَن أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومَن تم الإفراج عنهم لاحقا.

ومنذ اندلاع حرب الاحتلال على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية، تسببت في مواجهات مع فلسطينيين، وأسفرت عن استشهاد 423 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و650، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

لبيد: إذا بقي نتنياهو بمنصبه فإن الكارثة المقبلة ستكون مسألة وقت فقط

wl9sK

الاحتلال يجرف أرضا ويهدم جدارا في بلدة سلوان

111

أكسيوس: 30 نائب ديمقراطي يطالبون بايدن بمنع اجتياح إسرائيل رفح

111

الاتحاد الأوروبي: نعمل على فتح ممر إغاثة بحري لدعم غزة عبر قبرص

99

غارة جوية تستهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات

468896

مصدر مصري: لا زال هناك أمل للتوصل إلى هدنة في غزة قبل رمضان

أخبار متعلقة
ج

واشنطن ترفض إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية دون ضمانات

11

ديفيد كاميرون: قلقون للغاية بشأن الوضع في رفح

2023_12_10_12_29_26

الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا من الضفة

خخخخ

الاحتلال يكشف تفاصيل عملية تحرير الأسيرين في رفح

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الخليل

11

صحيفة عبرية: إسرائيل كانت عرضة لتجسس عميق من حماس