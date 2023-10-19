تقرير: حماس استعدت للحرب وأنفاق غزة تُسهل القضاء على أي اجتياح بري

الوكيل الإخباري - نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إقليمي، إنّ مدينة غزة تضمّ أنفاقاً تبدو وكأنّها لعبة أطفال، ما يجعل القضاء على أي قوة برية للاحتلال أمراً سهلاً.

اضافة اعلان



وذكر المصدر أنّ الاحتلال لن ينجح بانهاء حماس بالدبابات وقوّة النيران.



وقال خبيران عسكريان إقليميان إنّ كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حشدت قوّاتها لصدّ هجوم الاحتلال، ونصبت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة مفخخة للإيقاع بقوات الاحتلال.



وأكّد محلل شؤون عسكرية أنّ القتال في المناطق الآهلة بالسكان أمرٌ خطير للغاية، فكل زاوية وكل مدخل وكل نافذة قد تخفي تهديداً محتملاً وسيكون جيش الاحتلال مكشوفاً للغاية".

