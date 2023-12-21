تقرير: غزة تواجه مستويات جوع كارثية وخطر المجاعة يتزايد

الوكيل الاخباري - قالت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة في تقرير نُشر اليوم الخميسن، إن كل سكان غزة وعددهم 2.3 مليون نسمة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم.

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وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.



وأوصلت شاحنات تحمل مساعدات من الأردن ومصر بعض الأغذية والمياه والأدوية، لكن الأمم المتحدة تقول إن كمية الأغذية تساوي 10 بالمئة فقط من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع الذين نزح معظمهم.