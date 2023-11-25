السبت 25-11-2023
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استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 11:30 ص

الأردن يرسل طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - يرسل الأردن، السبت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" طائرة جديدة من المواد الطبية والصحية والغذائية المخصصة للأطفال في قطاع غزة.

ووفق حساب الهيئة الخيرية الهاشمية على منصة "اكس" يصل مجموع الطائرات المرسلة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والمنظمات الدولية الشريكة، إلى 10 طائرات من المواد الطبية والغذائية والإغاثية.

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