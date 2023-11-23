الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

قرض بقيمة 46 مليون يورو لتمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن

هيئة المعابر في غزة : اجلاء 335 شخصاً بينهم أردني عبر معبر رفح اليوم الخميس

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

سعر غرام الذهب 21 يسجل 40.6 دينارا والليرة الإنجليزية تبلغ 330 دينارا اليوم في الاردن

أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي المنعقد بتاريخ 8-11-2023

وظائف شاغرة ومدعوون لإجراء مقابلات شخصية - أسماء

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

عاجل

15 شهيدًا بغارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في خان يونس

الخميس، 23-11-2023 07:14 ص

الأمم المتحدة : حصيلة الاستجابة للنداء العاجل بشأن غزة 190 مليون دولار

قصف-غزة-1


الوكيل الاخباري - أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 190 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 15.5 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبلغا إضافيا بقيمة 250 مليون دولار تعهدت به الدول الأعضاء، ما يرفع مستوى التمويل إلى أكثر من 36 بالمئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

قبل سريان الهدنة.. تحذير من مجزرة اسرائيلية بعد 4 ساعات !

045e551c-e86e-42ed-964e-3c663acd0764.jpeg-f9b2c5ab-b3ae-4cc1-82db-61637b9690ee

الاحتلال يفجر مخزنا ويعتقل مواطنين من رمانة غرب جنين

gdKl5uoJ6e9AusZBlnte5DDtWx7fYmE579XIeO5Q

إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا

635b07c5da68b

الاحتلال يصيب طفلا بالرصاص ويعتقله في القدس

1120232291338942773870

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من بيت لحم

2017_12_8_22_26_25_827

صحة غزة: 200 جريح والأطباء محاصرون بالمستشفى الإندونيسي

أخبار متعلقة
1

سفراء يقفون دقيقة صمت في الأمم المتحدة حدادا على ضحايا غزة

654b92714c59b70f63384cbc

خبير أممي: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب

4444444

الأونروا: الفلسطيني في غزة يعيش على قطعتي خبز يوميا

1699015130102

الأمم المتحدة تقدر الاحتياجات الإنسانية لغزة والضفة الغربية بنحو 1.2 مليار دولار

1698494869710

مفوض الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

389498

الأمم المتحدة: لا مكان آمناً في غزة