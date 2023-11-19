تواصل المظاهرات في أوروبا تأييدا للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة

الوكيل الاخباري- تواصلت المظاهرات والوقفات التضامنية، اليوم الأحد، في دول أوروبية عديدة، تأييدا للشعب الفلسطيني، وتنديدا باستمرار بعدوان الاحتلال المتوصل على قطاع غزة.



حيث شهدت عواصم ومدن عدة في إسبانيا وبلغاريا والسويد والنمسا وايرلندا، تظاهرات ووقفات تضامنية نصرة لغزة التي تواجه عدوانا إسرائيليا، بتنظيم ومشاركة الجاليات والمؤسسات الفلسطينية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المناصرة لفلسطين.



وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار فورا وضرورة محاكمة مجرمي الحرب من قادة دولة الاحتلال.



ولوح المشاركون بالعلم الفلسطيني، ومرددين شعارات تندد بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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