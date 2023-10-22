10 شهداء على الأقل في قصف الاحتلال لمقهى في خان يونس

الوكيل الاخباري-

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استشهد 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، الليلة، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفاد مصدر باستشهاد 10 مواطنين فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال لمقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم، مشيرا إلى أن طواقم الإنقاذ والمواطنين الفلسطينيين ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من المكان.كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.