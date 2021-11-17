إصابة العشرات في اعتداء لقوات الاحتلال على طلبة اللبن الشرقية

الوكيل الإخباري-أصيب صباح اليوم الأربعاء، عشرات الطلبة من مدرسة اللبن الشرقية الثانوية جنوب نابلس، بعد أن هاجمهم جنود الاحتلال بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن جنود الاحتلال لاحقوا الطلبة داخل القرية، واطلقوا باتجاههم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



يذكر ان قوات الاحتلال هاجمت مدارس اللبن الشرقية، ما ادى إلى اصابة احدى الطالبات بكسور في الكتف، إضافة إلى 70 طالبا وطالبة بحالات اختناق.

وفا