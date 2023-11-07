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الثلاثاء، 07-11-2023 08:30 ص

جماعة الحوثي تضرب اسرائيل من جديد

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الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، إطلاق دفعة جديدة من الطائرات المسيّرة على ما وصفتها بالأهداف الحساسة داخل إسرائيل.

وفي بيان نشره على منصة "إكس" قال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" يحيى سريع، إن القوات المسلحة التابعة للجماعة أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على "أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة"، بدون تفاصيل.

وأضاف أنه كان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة (لم يذكرها) لعدة ساعات.

وتوعد سريع بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية دعما ونصرة للشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.

والأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن أنهم شنوا هجوما بطائرات مسيّرة على إسرائيل، وأشاروا إلى شنّهم 3 عمليات سابقة بمسيّرات وصواريخ باليستية منذ بدء الحرب.

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