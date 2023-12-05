جندي إسرائيلي : هكذا حاول مقاتلو حماس اختطافي

الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة عبرية اليوم شهادة لأحد جنود الاحتلال حول الهجوم الذي تعرض له غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي ، مشيراً إلى أنه نجا من عملية خطف خيالية.

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وجاء في مقابلة أجرتها صحيفة "يديعوت احرونوت" مع الجندي الذي كاد يخطف الى غزة في ذلك اليوم انه كان في اشتباك عنيف مع مقاتلين من حماس في الغلاف عندما قتل رفيقه الجندي " بنيامين ليف" ، كما أصيب جنديان آخران وقام ذلك الجندي بمحاولة التغطية لاخلاء الجنود الجرحى فأصيب بطلق ناري.



وقالت الصحيفة ان الجندي أصيب بطلقة نارية وأبلغ المسعف بالأمر، حيث حاول المسعف انقاذ حياته وعندها جاءت مركبة الى المكان وأشارت للاثنين بالصعود اليها لنقلهم للمستشفى ، "أخرج أحدهم رأسه من تلك المركبة وأشار بيده الى شكل قلب وطلب ان نصعد دون أن يقول كلمة، قمنا بتحميل بنيامين في المركبة مع المسعف جفريئيل والهدف هو الوصول بسرعة إلى المركز الطبي، وفي الطريق توفي بنيامين" قال الجندي.



وأضاف الجندي " كان ذلك السائق من حماس وقد رغب بالعودة الى غزة ومعه قوة من الجيش حتى يتمكن من اجتياز حواجز الجيش المنتشرة وكاد ان يصدم مركبة عسكرية في الطريق ، حيث حاول الجنود إطلاق النار تجاهه إلا أن جفريئيل شرح لهم انه شخص من الكيبوتس ، وانه جاء لمساعدتهم ، الا انهم لم يسمحوا له بالخروج من هناك فاوقفوه واقتادوه للتحقيق".



وتحدث الجندي بأن خطة ذلك السائق كانت تهدف لخطف الجنديين والمسعف إلى القطاع بطريقة ذكيّة.

