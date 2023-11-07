مجموعة إندونيسية تنفي استخدام حماس مستشفى بنته في غزة

الوكيل الاخباري- نفت مجموعة متطوعة بنت المستشفى الإندونيسي في غزة اتهام الجيش الإسرائيلي بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم منشأتها في شن هجمات.

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جاء ذلك ردا على اتهام الجيش الإسرائيلي لحماس باستخدام المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الرئيسي في غزة ومستشفى الشيخ حمد الممول من قطر ومستشفى شيدته مجموعات من إندونيسيا، كغطاء لحماية عملياتها تحت الأرض.



وقال سربيني عبدول مراد رئيس مجموعة "إم إي آر-سي" التطوعية التي مولت إنشاء المستشفى الإندونيسي "بنينا هذا المستشفى لمساعدة الآخرين وفقا لاحتياجات أهل غزة".





