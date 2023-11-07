الثلاثاء 07-11-2023
الوكيل الاخباري

وفاة بتصادم دراجة ومركبتين على طريق المفرق

النفط يتراجع وبرنت يسجل 85 دولاراً للبرميل

جماعة الحوثي تضرب اسرائيل من جديد

الدويري : هذه هي المزايا التي يتمتع بها المقاتل الفلسطيني في غزة

مجموعة إندونيسية تنفي استخدام حماس مستشفى بنته في غزة

93 شاحنة مساعدات جديدة دخلت غزة عبر معبر رفح - صور

وفيات الثلاثاء 7-11-2023

تعرّف على حالة الطقس في المملكة حتى الخميس

مسؤول أممي: 10 آلاف شهيد بغزة خلال شهر تحدٍ إنساني للعالم

اللواء الدويري يفجر مفاجآت حول الحرب في غزة

عاجل

جماعة الحوثي تضرب اسرائيل من جديد

الثلاثاء، 07-11-2023 08:13 ص

مجموعة إندونيسية تنفي استخدام حماس مستشفى بنته في غزة

SpJxHYfKvelu9DyyJCClv7iQGWwRl1FukQZy6m8h


الوكيل الاخباري- نفت مجموعة متطوعة بنت المستشفى الإندونيسي في غزة اتهام الجيش الإسرائيلي بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستخدم منشأتها في شن هجمات.

اضافة اعلان


جاء ذلك ردا على اتهام الجيش الإسرائيلي لحماس باستخدام المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الرئيسي في غزة ومستشفى الشيخ حمد الممول من قطر ومستشفى شيدته مجموعات من إندونيسيا، كغطاء لحماية عملياتها تحت الأرض.


وقال سربيني عبدول مراد رئيس مجموعة "إم إي آر-سي" التطوعية التي مولت إنشاء المستشفى الإندونيسي "بنينا هذا المستشفى لمساعدة الآخرين وفقا لاحتياجات أهل غزة".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

قوات الاحتلال تعتقل أربعة شبان من بيت لحم

253760

جماعة الحوثي تضرب اسرائيل من جديد

قسام

الدويري : هذه هي المزايا التي يتمتع بها المقاتل الفلسطيني في غزة

1

93 شاحنة مساعدات جديدة دخلت غزة عبر معبر رفح - صور

27d74052-d002-4021-ae94-5e7cd4e916d9

إصابتان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الظاهرية

اصابات.jpg-738217df-68fb-438d-9009-a04bcba0ed3e.jpg-96bdfe65-3418-4984-94a4-251bd6f3f1da

إصابة فلسطيني بالرصاص واعتقال 4 آخرين خلال اقتحام الاحتلال كفر نعمة غرب رام الله

أخبار متعلقة
652a576a4c59b7189c590f0b

وزير الخارجية التركي يبحث في مصر مستجدات النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

F8YzDsNWoAAoroz

هذا ما تبقى من الطائرة الاسرائيلية بعد قصفها من قبل المقاومة - صور

102023914591199068442

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تكثيف الهجمات على غزة

كك

حفيدة الأسيرة المسنة لدى المقاومة تكشف معلومات جديدة

65231c444c59b701e1110592

مسؤول في المقاومة الفلسطينية يكشف مفاجأة عن الأسرى الإسرائيليين

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة