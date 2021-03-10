جنين: الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من مدينة جنين وبلدتي السيلة الحارثية واليامون، وداهمت منازل في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.



وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الكرام من مدينة جنين، فيما اعتقلت الشابين عز الدين يوسف فريحات من اليامون، ومعتصم فايز جرادات من السيلة الحارثية، وذلك بعد اقتحام المدينة والبلدتين ومداهمة منازل ذويهما والعبث بمحتوياتهما.



وفي بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، داهمت قوات الاحتلال منازل تعود لعائلة سرجون، ومنير عثمان موسى، وفتشتها وحطمت مقتنياتها، واحتجزت الشاب نظمي عثمان موسى واستجوبته.

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المصدر : وفا

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